До конца непонятно, использовался ли баг при крафте оружия.

В The Elder Scrolls V: Skyrim началась новая мода. Пользователи принялись создавать предметы, дающие главному герою невероятную силу. Сначала они создали яд, который наносит 39 тысяч единиц урона, а затем — меч с эффектом паралича на 68 лет. Теперь в эту копилку можно добавить лук из драконьей кости, способный убивать большинство врагов с одного выстрела.

Оружие смастерил посетитель форума Reddit под псевдонимом Adhdanny75. Энтузиаст опубликовал скриншот с его характеристиками и спросил, не перестарался ли он случайно. Обычный лук из драконьей кости наносит 20 единиц урона и имеет ценность в размере 2725 единиц. А вот творение пользователя обладает показателями 692 и 11 411 соответственно. То есть оружие энтузиаста сильнее почти в 35 раз.

Adhdanny75 сначала не хотел применять лук, но затем все же испытал его в бою. Результаты превзошли ожидания пользователя. Оружие убивает с одного выстрела большинство врагов, а самые сильные противники в игре, например, драконы, умирают после нескольких стрел.

Видео дня

В своем посте Adhdanny75 не уточнил, применял ли он баг под названием "петля восстановления", который позволяет увеличить характеристики предмета в тысячи раз. Лук из драконьей кости не выглядит чересчур сильным на фоне другого оружия, созданного с помощью ошибки. Однако баланс он все равно разрушает.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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