Он наносит 39 тысяч единиц отравления.

Эксперименты — это обычное занятие для фанатов The Elder Scrolls V: Skyrim. За одиннадцать лет с момента релиза поклонники перепробовали много всего. Они прокачивались до 241 уровня, не покидая стартовую локацию, и отбирали всю одежду у жителей Вайтрана благодаря максимальному показателю воровства. А сейчас к этому списку добавилось создание алхимического зелья, которое позволяет с легкостью победить любого врага в игре.

Ядовитое снадобье сварил посетитель форума Reddit под псевдонимом AppropriatePotato848. Энтузиаст опубликовал изображение с демонстрацией смертоносного зелья и его характеристик. Оно наносит 39 тысяч единиц урона от отравления.

Такой впечатляющий показатель достигается за счет ослабления на 90% к яду. Эффект накладывается после первого удара по врагу. Сначала противник получает 60 единиц урона за 10 секунд, а затем количество начинает увеличиваться благодаря дебаффу.

Видео дня

Снадобье также имеет дополнительные показатели, которые способны развеять силу любого противника. Оно снижает характеристики маны и выносливости на 585 и 1755 единиц соответственно. А регенерация первой еще и уменьшается на 100% в течение 975 секунд.

В результате, если использовать яд, то любому врагу будет достаточно одного удара. После атаки противник максимально ослабеет и умрет из-за урона от отравления. Чтобы создать такое зелье, AppropriatePotato848 прокачал алхимию до 100 уровня. Общая эффективность снадобья превысила 48 тысяч единиц.

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

Вас также могут заинтересовать новости: