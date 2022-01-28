Автор создал масштабную модификацию и выложил ее в свободной доступ.

До выхода The Elder Scrolls V: Skyrim генеральный директор Bethesda Game Studios Тодд Говард утверждал, что в игре будет бесконечное число квестов. Руководитель в целом не соврал, ведь в экшен-RPG действительно присутствуют случайно генерируемые миссии. Однако они открываются только после завершения гильдейских цепочек заданий. Энтузиаст под псевдонимом wankingSkeever решил улучшить эту систему. Автор выпустил модификацию Sidequests of Skyrim, которая позволяет брать поручения почти у каждого неигрового персонажа.

Читайте такжеИгрок в Skyrim прокачал до максимума навык воровства и украл одежду у всех жителей городаМод включает семь видов квестов. Сюда входит сбор ингредиентов, спасение заложников из подземелий, курьерская работа, покупка продуктов и прочее. Все задания локализированы, то есть пользователю не придется бежать на другой конец карты, чтобы выполнить поручение. Обычно цель находится неподалеку от NPC, который выдал миссию.

В качестве награды игрок получит золото или полезные предметы. А еще квесты улучшают отношения с персонажами. Это позволит ночевать в домах NPC и пользоваться их предметами. Игрок также сможет вступить в брак с мужчиной или женщиной, которые дружественно к нему настроены. Благодаря модификации wankingSkeever экшен-RPG Bethesda станет по-настоящему бесконечной. Скачать ее можно по ссылкам на сайте Nexus Mods (для Special Edition и Legendary Edition).

Кратко о The Elder Scrolls V: Skyrim

Это легендарная экшен-RPG, которая вышла десять лет назад. Недавно она получила юбилейное издание с разными добавками.

Сюжет игры рассказывает о противостоянии дракону Алдуину. Он собирается уничтожить мир, а остановить монстра способен только главный герой.

В проекте можно выполнять задания, сражаться, прокачивать персонажа, возводить собственный дом, собирать экипировку и так далее.

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