Пользователь устранил противника на расстоянии 130 метров от себя.

В многопользовательских матчах Call of Duty: Modern Warfare II умелые игроки нередко совершают зрелищные убийства врагов. Одно из них недавно опубликовали на форуме Reddit. Пользователь устранил противника на расстоянии более 130 метров из пистолета Desert Eagle.

Убийство записал на свой счет игрок под псевдонимом IKingofredlions. Он опубликовал видео, на котором продемонстрировал фрагмент матча. Пользователь выбрал пистолет .50 GS, аналог Desert Eagle в Call of Duty: Modern Warfare, выбежал на открытую местность и начал следить за крышей дома вдали.

Затем IKingofredlions заметил противника и открыл огонь. Пользователь отстрелял обойму, но попал лишь один раз. Зато после перезарядки он совершил сразу два метких попадания во врага. Вторая пуля лишила противника остатков здоровья. В это время на экране появилась отметка, что IKingofredlions устранил соперника с расстояния 131,24 метра.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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