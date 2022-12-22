Ошибка может появиться сразу после запуска.

Баги — это привычное дело для Call of Duty. Они могут искажать звук, мешать регистрации попаданий, менять работу транспортных средств и так далее. С этими ошибками еще можно смириться, а вот Dev Error 11557 способна отбить любое желание играть. Упомянутый баг возникает в Call of Duty: Modern Warfare II и заставляет полностью переустановить игру.

Как сообщило издание Eurogamer, Dev Error 11557 начала появляться после недавнего обновления середины сезона. Пользователи сталкивались с ошибкой сразу при запуске шутера. Найти способ, чтобы ее обойти, так и не удалось, поэтому оставался единственный выход — переустановить Call of Duty: Modern Warfare II.

Последние части франшизы страдают от колоссальных размеров, и MWII здесь не исключение. Шутер занимает более 200 Гбайт места на диске. Конечно, его можно устанавливать частями — кампанию, мультиплеер или Warzone 2.0. Но если пользователю нужны все компоненты, то придется ждать долгие часы загрузки.

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Разработчики из Infinity Ward подтвердили, что единственный способ избавиться от Dev Error 11557 — это переустановить игру. Представители студии также написали: "Если проблема сохраняется, поврежденный файл может находиться в кэше стримера. Перейдите в раздел настройки — графика — качество — потоковая передача текстур по требованию — показать больше и установите минимальный размер кэша текстур".

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре реализована сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward ввели несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернулись в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II вышла 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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