Для этого он использовал пустую бутылку.

В ремейке Dead Space реализована проработанная физическая модель, которая в совокупности с кинетическим модулем позволяет придумывать необычные способы уничтожения врагов. Один из них показал автор YouTube-канала GoGa No Commentary. Энтузиаст изобрел в свежем хорроре аналог светового меча из "Звездных войн".

Одно из оружий в ремейке Dead Space — это лазерный пистолет. По своей сути оно похоже на плазменный резак — первую пушку, которую получает главный герой Айзек Кларк. Отличия заключаются в ширине снарядов и режиме альтернативного огня. Последний позволяет ставить лазерные мины, которые прилипают к поверхностям. Эти ловушки разрезают монстров, которые пробегают сквозь них.

GoGa No Commentary на одной из локаций нашел пустую бутылку. Игрок поднял ее с помощью кинетического модуля, а затем сверху и снизу установил упомянутые мины. В результате получился аналог светового меча, который неплохо работал. Энтузиаст прошелся с ним по нескольким отсекам в отделении по производству пищи и показал, что импровизированное оружие позволяет весьма быстро расчленять некроморфов.

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Ремейк Dead Space: основная информация

Историю в игре немного расширили по сравнению с оригиналом. Например, пользователи могут больше узнать о последних часах жизни экипажа "Ишимуры".

Главный герой Айзек Кларк научился говорить, а отдельные персонажи получили расширенные сюжетные линии.

Базовый геймплей в игре остался почти без изменений, однако были реализованы точечные изменения, например, в режимах стрельбы из разного оружия.

Графика в хорроре создавалась с нуля на движке Frostbite, а трехмерное звучание позволило подчеркнуть мрачную атмосферу.

Ремейк Dead Space вышел 27 января 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X и Series S.

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