Замок получился огромным и детализированным.

Minecraft — это лучшее место для воплощения строительных фантазий. В игре можно соорудить что угодно, например, уютную деревушку в облаках, где приятно расслабляться. А вот посетитель форума Reddit под псевдонимом ducky_67 поставил перед собой более амбициозную цель. Он решил воссоздать в Minecraft точную копию Хогвартса из "Гарри Поттера".

Свой путь энтузиаст начал шесть лет назад. За это время его проект достиг впечатляющих масштабов. Пользователь смог соорудить огромный замок, который в точности наследует оригинал из экранизации "Гарри Поттера".

В свежем ролике ducky_67 облетел крепость и показал множество культовых локаций. На кадрах можно заметить островерхие шпили, черные крыши башен, домик Хагрида, арбузы рядом с ним, множество свечей в столовой и прочее. Хогвартс в Minecraft обладает и другими, менее заметными, но важными для фанатов "Гарри Поттера" деталями. Например, внутри есть отдельное помещение, где расположена библиотека, а на вершине одной из башен находится комната для сов.

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Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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