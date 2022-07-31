Деревья добавляют творению азиатского стиля.

Для многих пользователей Minecraft — это средство воплощения фантазий. Они входят в проект Mojang Studios и начинают сооружать дома, механизмы, крепости, деревни и даже целые города. К числу таких энтузиастов относится пользователь под псевдонимом jofcroxford. Игрок создал в Minecraft небольшую деревушку, которая расположена в небесах.

Сооружение включает три острова, висящих в воздухе. Они соединены навесными мостами для передвижения. Вся территория украшена растительностью и зелеными участками, но особенно выделяются деревья. Энтузиаст сделал листву розовой, что отсылает к сакурам и азиатскому антуражу.

Два дома, которые построены на островах, тоже имеют восточные нотки. Это видно по оформлению крыш и фонарям. Но базовая архитектура все же ближе к западной. Украшен ли интерьер в этих зданиях, jofcroxford не уточнил. Чтобы посетить воздушную деревню, необходимо установить расширение Elytra Pro. Оно снимает ограничения на полеты в игре.

Minecraft — основные подробности

Это песочница с открытым миром и элементами выживания, где пользователи могут проявлять свои творческие навыки, строить дома и даже города.

Первую версию проекта Маркус Перссон выпустил еще в 2009 году. Прислушиваясь к отзывам игроков, разработчик улучшал Minecraft, добавляя в него все новые и новые механики.

Проект довольно быстро набирал популярность. И уже в 2014 году Microsoft купила студию Перссона Mojang AB и права на Minecraft за $2,5 миллиарда.

По состоянию на середину 2020 года Minecraft разошлась тиражом в 200 миллионов копий, что сделало ее самой продаваемой игрой в истории. Сейчас проект можно скачать на ПК, консоли и смартфоны.

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