Антагонист появляется перед домом Кратоса еще до запуска заставки.

God of War — это масштабный экшен, который доверху наполнен разнообразными секретами и деталями. Многие из них продолжают находить спустя более четырех лет после релиза. Это подтверждает недавний пост посетителя форума Reddit под псевдонимом Navin7143Gamer. Он обнаружил в игре любопытную деталь, способную нагнать жути на пользователей.

Энтузиаст раскрыл секрет с помощью фоторежима. После эпизода с охотой в начале прохождения God of War главный герой Кратос с сыном Атреем возвращаются домой. В этот момент и можно обнаружить деталь.

Если включить фоторежим и навестись на дверь, то через щель удастся увидеть Бальдра. Он появляется перед домом, как только герои заходят внутрь. Однако антагонист даст о себе знать лишь после активации заставки, то есть, когда сработает нужный триггер. Многим посетителям Reddit такое решение разработчиков показалось жутким.

Подробнее о God of War

God of War — это продолжение серии экшенов о спартанце Кратосе, который сражается с богами. Проект вышел в 2018 году и стал своеобразным перезапуском франшизы, сменив антураж с греческого на скандинавский. При этом трансформировался и тон повествования. У Кратоса появился сын Атрей, которого герой должен воспитывать.

Отношения между протагонистом и его отпрыском — одна из центральных тем в сюжете. Вместе им необходимо подняться на самую высокую гору в девяти мирах скандинавской мифологии. На вершине Кратос должен развеять пепел Фэй — своей умершей жены и матери Атрея.

Геймплей God of War сочетает вариативную боевую систему, исследование локаций, прокачку и элементы метроидвании.

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