Для этого понадобилось воспользоваться модификацией.

Игры с большими открытыми мирами набиты секретами, которые фанаты порой ищут годами — Skyrim не даст соврать. В Cyberpunk 2077 есть свои тайны, и одну из них недавно обнаружил посетитель форума Reddit под псевдонимом Oshin. Пользователь отыскал секретное легендарное оружие Джонни Сильверхенда.

Внимание: далее в материале присутствуют несущественные спойлеры к сюжету игры.

Энтузиаст сообщил, что исследовал мир Cyberpunk 2077 с модификацией NoClip. Она позволяет свободно летать по виртуальному пространству и проходить через стены. Oshin активировал мод между первым и вторым актом — во флешбеке с Джонни Сильверхендом в главной роли.

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Пользователь решил побродить по Найт-Сити этим персонажем. Энтузиаст подошел к торговцу и увидел, что в инвентаре Сильверхенда находится секретное легендарное оружие. Оно называется Револьвер Джонни и выглядит, как Malorian Arms 3516. Это оружие героя Киану Ривза, которое можно получить после выполнения задания "По следам прошлого". В описании револьвера сказано: "Имеет злую натуру. Как и его хозяин".

Пользователи сразу принялись строить теории насчет этого оружия. Наиболее правдоподобно звучит версия, что Револьвер Джонни — это тестовая версия Malorian Arms 3516, которую разработчики из CD Projekt RED забыли удалить из финальной версии игры.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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