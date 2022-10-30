Этому якобы поспособствовали патчи и выход аниме Cyberpunk: Edgerunners.

Cyberpunk 2077 отметилась провальным запуском со шквалом критики. Пользователи ругали игру за качество консольных версий с низкой кадровой частотой, обилие багов, вылеты и прочие проблемы. CD Projekt RED признала свою вину и пообещала исправиться. Она начала возвращать деньги за покупку всем желающим и принялась выпускать патчи. Темпы их релиза были медленными, но за два года польская студия все же сумела улучшить техническое состояние Cyberpunk 2077. И сейчас в компании считают, что игроки простили CDPR за провальный запуск экшен-RPG.

Таким мнением поделился генеральный директор CD Projekt RED Адам Кичиньский в интервью польскому изданию Parkiet. Руководитель считает, что восприятие проекта изменилось благодаря патчам и аниме Edgerunners.

"В случае с Cyberpunk 2077 мы можем сказать, что нам удалось переломить отношение игроков к этой игре […] Исходя из общедоступных данных, действительно очевидно, что сейчас мы имеем совсем другой уровень заинтересованности игроков, чем некоторое время назад. Этому способствовали, по крайней мере, два элемента. Первый — это, несомненно, успех аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners, премьера которого состоялась на Netflix в середине сентября. Второй, возможно, менее заметный, но не менее важный для нас, — это работа, которую наши разработчики вкладывают в улучшение игры, выпуская все больше обновлений", — заявил Кичиньский.

Видео дня

По его словам, отношение пользователей начало меняться после патча 1.5 и выпуска версий для PlayStation 5 и Xbox Series S. Руководитель надеется, что тенденция продолжится, когда выйдет сюжетное дополнение Phantom Liberty.

Заявление генерального директора как минимум частично подтверждает статистика в Steam. За последнее время Cyberpunk 2077 получила 13 486 отзывов, 90% из которых положительные. А онлайн в игре на площадке Valve значительно вырос. Например, в эти выходные в проекте стабильно развлекаются больше 50 тысяч человек.

Подробнее о Cyberpunk 2077

В проекте рассказывается история наемника по имени Ви. После участия в масштабном ограблении у него в голове появился чип с цифровой копией Джонни Сильверхенда в исполнении Киану Ривза. От него нужно избавиться, а иначе главный герой умрет.

Геймплей Cyberpunk 2077 включает много механик. Есть стрельба, взлом, стелс, ближний бой, поездки на автомобилях и другое.

Игра доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S. На консолях текущего поколения есть 5-часовое демо, которое позволяет опробовать Cyberpunk 2077.

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