Издатель 505 Games опубликовал финансовый отчет.

Death Stranding, игра известного японского геймдизайнера Хидэо Кодзимы, менее чем за год после релиза на ПК заработала более 23 миллионов евро.

Об этом стало известно из отчета издателя 505 Games.

При этом другие игры издателя принесли меньше прибыли, чем Death Stranding. К примеру, экшен Control заработал в прошлом году 16 миллионов евро (на 32,9% меньше, чем в 2019 году), Ghostrunner – 6,8 миллиона евро, а PayDay 2 – всего 2,2 миллиона.

Компания 505 Games рассчитывает заработать на Death Stranding свыше 50 миллионов евро за все время продаж на ПК.

Напомним, что сама Death Stranding вышла изначально в 2019 году на PlayStation 4. Но там ее издателем была Sony, которая не только профинансировала проект, но также предоставила движок Decima, принадлежащий внутренней студии PlayStation – Guerrilla Games.

Сколько игра заработала на PS4 – ни Sony, ни разработчики не сообщали. По данным портала Gamestat, на консолях PlayStation Death Stranding приобрело более 3,8 миллиона игроков.

Подробней про Death Stranding

Действие игры происходит в постапокалиптическом будущем на территории бывших Соединенных Штатов Америки, разрушенных вторжением призрачных существ из другого мира.

Связующим звеном между людьми становятся курьеры.

Главный герой, Сэм Бриджес, должен пересечь континент и связать друг с другом изолированные поселения.

В работе над игрой приняли участие актеры Норман Ридус, Мадс Миккельсен, Леа Сейду, Линдси Вагнер, Трой Бейкер, а также режиссер Гильермо дель Торо.

Релиз Death Stranding на ПК состоялся 14 июля 2020 года.

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Автор: Сергей Коршунов