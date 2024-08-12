Недавно закрытую Tango Gameworks выкупил корейский издатель Krafton. Теперь студия займется сиквелом Hi-Fi Rush.

Появилась хорошая новость для всех поклонников творчества Tango Gameworks. Корейский издатель Krafton (PUBG, The Callisto Protocol) сообщил о выкупе студии вместе с правами на вселенную Hi-Fi Rush.

Напомним, Tango Gameworks стала жертвой программы Microsoft по минимизации расходов. В мае 2024 года издатель неожиданно сообщил о закрытии студии, вместе с чем улетучились надежды на появление Hi-Fi Rush 2. Теперь продолжению хитовому экшену быть, поэтому фанаты могут быть спокойны.

Во сколько Krafton обошлась эта покупка, не сообщается. Интересно, что права на другие франшизы, в частности, Ghostwire: Tokyo и The Evil Within, за развитие которых тоже отвечала Tango Gameworks, остались у Microsoft.

Также в анонсе говорится, что эта сделка никак не скажется на доступности всех выпущенных игр Tango Gameworks в подписке Xbox Game Pass.

Hi-Fi Rush вышла 25 января 2023 года – это был неожиданный релиз в один день с анонсом. Игра получила массу наград и стала одним из ярчайших релизов последних лет. В марте этого года ритм-боевик вышел на PS5.

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