В игровом подразделении корпорации может пройти череда увольнений.

В январе студия Tango Gameworks и издательство Bethesda Softworks без предварительного анонса выпустили ритмический экшен Hi-Fi Rush. Неожиданный релиз стал ярким информационным поводом, а игра получила положительные отзывы от прессы и аудитории. Однако продажи проекта оказались неудовлетворительными, и руководство Microsoft становится все более недовольным состоянием дел в подразделении Xbox.

Такой информацией поделился инсайдер и редактор VentureBeat Джефф Грабб в свежем выпуске подкаста Game Mess Decides. Репортер заявил: "Судя по тому, что я слышал, она [Hi-Fi Rush] просто не заработала тех денег, которые должна была заработать. Она получила хорошие отзывы, и шумиха была хорошей, так кого винить за подобное?"

По мнению Грабба, Bethesda не стоило анонсировать и выпускать игру в один день без предварительного маркетинга. Компания слишком сильно положилась на хорошие отзывы и сарафанное радио.

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Отдельно инсайдер упомянул, что руководство Microsoft недовольно ситуацией в Xbox. В результате часть людей могут сократить, но шансы на положительные перемены есть: "Все может измениться очень быстро. Например, Starfield станет успешной, а сделка с Activision закроется. Однако с той же долей вероятности ситуация может продолжить ухудшаться".

Ближайшие релизы от Xbox

Кооперативный шутер Redfall об истреблении вампиров от Arkane Studios выйдет 2 мая. Игра, как и все свежие релизы от внутренних студий Microsoft, сразу появится в Game Pass.

Космическая экшен-RPG Starfield от Bethesda Game Studios порадует необъятными просторами для исследований 6 сентября.

По слухам, до конца 2023 года появится экшен Senua's Saga: Hellblade II от Ninja Theory.

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