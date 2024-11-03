Официальный релиз Playstation 5 Pro запланирован только на 7 ноября, но некоторые игроки, предзаказавшие консоль уже получили её в свои руки и охотно делятся изменениями, которые сделала Sony.
Главным сюрпризом стало добавление дополнительных 2 ГБ оперативной памяти типа DDR5. По мнению специалистов, RAM будет зарезервирована под операционную систему консоли, что позволит разработчикам полностью использовать все 16 ГБ видеопамяти GDDR6.
Характеристики Playstation 5 Pro
- Процессор AMD Zen2, 8 ядер 16 потоков
- Графика RDNA 16,7 TFLOPS
- Оперативная память: GDDR6 16 ГБ + DDR5 2 ГБ
- Мощность 390 Вт
- SSD 2 ТБ с дополнительным слотом M2
Также уже появились первые видео разборки консоли. Авторы канала португальского YouTube-канала TAG полностью разобрали консоль для видео. Что сразу бросается в глаза - более удобное для пользователя расположение CMOS батарейки. Теперь любой игрок сможет самостоятельно заменить источник питания в случае его выхода из строя.
Напомним, что после анонса Playstation 5 Pro специалисты из Digital Foundry провели эксперимент, сколько будет стоить собрать ПК, сопоставимый с характеристиками консоли. Результат неутешительный: менее чем за 1000 долларов такой компьютер не приобрести.