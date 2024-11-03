Появилось видео разборки консоли.

Официальный релиз Playstation 5 Pro запланирован только на 7 ноября, но некоторые игроки, предзаказавшие консоль уже получили её в свои руки и охотно делятся изменениями, которые сделала Sony.

Главным сюрпризом стало добавление дополнительных 2 ГБ оперативной памяти типа DDR5. По мнению специалистов, RAM будет зарезервирована под операционную систему консоли, что позволит разработчикам полностью использовать все 16 ГБ видеопамяти GDDR6.

Характеристики Playstation 5 Pro

Процессор AMD Zen2, 8 ядер 16 потоков

Графика RDNA 16,7 TFLOPS

Оперативная память: GDDR6 16 ГБ + DDR5 2 ГБ

Мощность 390 Вт

SSD 2 ТБ с дополнительным слотом M2

Также уже появились первые видео разборки консоли. Авторы канала португальского YouTube-канала TAG полностью разобрали консоль для видео. Что сразу бросается в глаза - более удобное для пользователя расположение CMOS батарейки. Теперь любой игрок сможет самостоятельно заменить источник питания в случае его выхода из строя.

Напомним, что после анонса Playstation 5 Pro специалисты из Digital Foundry провели эксперимент, сколько будет стоить собрать ПК, сопоставимый с характеристиками консоли. Результат неутешительный: менее чем за 1000 долларов такой компьютер не приобрести.

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