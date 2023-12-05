Rockstar всегда вдохновлялась мемным роликам и реальным событиями при разработке GTA, и новая часть не станет исключением.

5 декабря Rockstar наконец опубликовала первый трейлер GTA 6 – полноценного анонса пришлось ждать более 10 лет. Само собой, фанаты начали придирчиво изучать его во всех деталях и уже нашли серию отсылок к настоящим людям и событиям, которые "завирусились" в сети.

К примеру, преступник на 64 секунде ролика с фиолетовыми волосами очень похож на "Джокера из Флориды", арестованного в 2017 году за то, что он угрожал прохожим оружием.

В трейлере GTA 6 также фигурирует странный персонаж с двумя молотками. В 2020 году в Лос-Анджелесе задержали женщину, которая пыталась разбить машину соседей именно этими предметами. Женщина была арестована, но на следующий день была освобождена из тюрьмы, поскольку из-за пандемии полицейские США решили не тратить время на мелкие правонарушения.

Также ранее в сети "вирусились" ролики с тверком на крыше машины, голым мужчиной, поливающим газон, аллигаторы у бассейна и другие. Как известно, Rockstar всегда вдохновлялась реальными событиями при разработке GTA, и следующая часть криминального боевика не станет исключением.

Трейлер GTA 6: что мы узнали об игре

Действие игры развернется в Вайс-Сити – однако его современном варианте, а не версии 80-х, как в игре Grand Theft Auto: Vice City, вышедшей в 2002 году. В игре будет два героя – Лусия и Джейсон. Их линия будет основана на истории Бонни и Клайда, известных грабителей.

Впервые в истории GTA мы будем играть за женщину, а переключаться между ними можно в любое время. Напомним, что в предыдущей игре GTA V главных героев было трое – Майкл, Франклин и Тревор.

В ролике упоминается, что релиз игры состоится в 2025 году. Она выйдет на PS5 и Xbox Series – о релизе на компьютерах нет ни слова. То есть релиз для ПК случится позднее 2025 года.

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