При этом разработчики сохранят чудаковатость в атмосфере игры.

В Borderlands 4 разработчики из Gearbox хотят быть ближе к атмосфере первых двух частей. Игра не будет просто набором мемов, но сохранит сумасшедший стиль, который давно стал визитной карточкой серии.

В интервью для Games Radar продюсер проекта Энтони Николсон прокомментировал слова сценариста Сэма Уинклера, который заявил, что расплачется, если в игре будет больше "туалетного" юмора . По его словам, команда гордится историями и мирами, созданными в предыдущих Borderlands, но при этом учитывает, как изменились ожидания аудитории: "Тон Borderlands 4 тоже будет меняться. Мы хотим адаптироваться как для нашего преданного комьюнити, так и для новых игроков".

Впрочем, Gearbox не собирается далеко уходить от фирменного стиля:

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"Мы по-прежнему будем придерживаться той весёлой и местами безумной манеры повествования, которую игроки от нас ждут".

Релиз Borderlands 4 запланирован на этот год. Игра будет доступна на ПК, Playstation 5 и Xbox Series.

Ранее мы рассказывали, что разработчики Civilization VII переработали систему дипломатии, сделав её более сложной и комплексной, по сравнению с последними частями серии.

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