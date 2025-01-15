Такое решение может подтолкнуть других издателей повышать цены на игры.

Опытный инвестиционный аналитик думает, что GTA 6 не только принесёт Rockstar и Take-Two Interactive огромный коммерческий успех, но и станет настоящим ценовым прорывом для всей индустрии.

Согласно отчёту "Состояние индустрии видеоигр в 2025 году" от аналитика компании Epyllion Мэттью Болла, Take-Two может установить цену на GTA VI в диапазоне 80–100 долларов. Если это произойдёт, у других крупных компаний появится возможность также поднять стоимость своих AAA-релизов. Ведь ещё в 2020 году именно Take-Two одной из первых решилась на повышение базовой цены с 60 до 70 долларов.

Ожидания вокруг шестой части колоссальны: потенциальная выручка может перевалить за три миллиарда долларов. Повышение цен позитивно скажется на всю индустрию, считает Болл.

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В том же отчёте Мэттью Болл назвал и другие направления с наибольшим потенциалом роста в ближайшие годы. Среди них он выделил расширение на новые рынки, социальные игровые сервисы, грядущую Nintendo Switch 2 и другие портативные устройства, мобильные игры, новые жанры, а также технологии генеративного ИИ и развитие рекламы. По мнению аналитика, даже такое фундаментальное изменение, как увеличение стоимости игр, не помешает индустрии продолжать расти, особенно если речь идёт о проектах масштаба GTA 6.

Ранее пользователи Reddit узнали дату, когда Rockstar может объявить о переносе GTA 6.

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