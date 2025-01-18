Журналисты похвалили классическую формулу серии, но пока не понимают, как будут работать нововведения.

Игровые журналисты уже поделились первыми впечатлениями о том, как Sid Meier's Civilization VII пытается в очередной раз переосмыслить формулу глобальной стратегии. Судя по превью, Firaxis внедрили несколько радикальных изменений в структуру геймплея, при этом стараясь сохранить узнаваемый дух "Цивилизации".

По словам журналистов IGN, ключевым нововведением стала система трёх эпох: Древности, Исследований и Современности. В каждой из них игрокам предстоит управлять одной и той же исторической личностью, но при этом менять цивилизацию, всего за одну партию вы сможете побывать, к примеру, и в роли египтян, и в роли монголов, сохранив при этом выбранного лидера.

Также отмечается упрощение дипломатии: вместо долгих переговоров все отношения с другими державами сводятся к влиянию, которое накапливается и тратится подобно другим ресурсам. Некоторые поклонники серии опасаются, что такая упрощённая дипломатия может лишить игру части атмосферности, однако авторы материала видят в этом шанс избавить кампанию от лишних условностей.

Видео дня

Издание TheGamer подчёркивает, что механика смены эпох сопровождается кризисом, который возникает на рубеже перехода и вносит разнообразие в привычную рутину. При этом, когда эпоха завершается, некоторые аспекты цивилизации обнуляются или перестраиваются, а второстепенные города становятся поселениями, требующими от игрока новых вложений.

В TheGamer особо хвалят появление Армейских командиров, уникальных юнитов, вокруг которых можно сгруппировать целый отряд. Это не только упрощает управление большими армиями, но и добавляет гибкости в сражениях, поскольку такие командующие получают уникальные улучшения и навыки.

Журналисты из WindowsCentral, провёдшие в тестовой версии более 20 часов, отмечают, что новинка во многом возвращается к менее "мультяшному" стилю, чем Civilization 6, и больше напоминает пятёрку. Ключевой акцент сделан на то, чтобы игроки в любой момент партии не застревали в однообразном менеджменте и постоянно чувствовали стимулирующие задачи: будь то расширение городов, получение влияния, участие в морских экспедициях или взаимодействие с враждебными (либо нейтральными) государствами. "Безнадёжная зависимость после первой игры", написали в заголовке обзорщики издания.

Также отмечается, что серьёзных проблем с производительностью не выявлено даже в предварительной сборке. Обзорщики называют оптимизацию многообещающей и отмечают, что Firaxis сделала работу над ошибками, учтя опыт с Civ 6.

С технической стороны Civilization 7 выглядит крепко: упор на крупные эпохи позволил оптимизировать не только геймплей, но и визуальную составляющую. По словам обозревателей, в игре комфортно ориентироваться благодаря обновлённой карте и продуманным интерфейсам, а переход между эпохами ощущается как мини-рестарт, который освежает общий ход кампании.

Вместе с тем разработчики не забывают о глубине: система городов, теперь разделённых на полноценные столицы и города, а также поселения, усложняет принятие решений, неосторожная застройка может обернуться проблемами в будущем.

Полноценно оценить, как именно Firaxis балансирует традиционные 4X-элементы с масштабными новшествами, удастся уже 11 февраля, когда Sid Meier’s Civilization 7 официально выйдет на ПК и консолях.

Ранее мы рассказывали, что журналисты остались в восторге от первых 10 часов Kingdom Come: Deliverance 2.

Вас также могут заинтересовать новости: