Для оценки реалистичности энергосистемы Лос-Сантоса был приглашён настоящий электрик.

Задумывались ли вы когда-нибудь во время игры в GTA 5, куда ведут столбы линий электропередач в Лос-Сантосе? Я тоже нет, но вот автор YouTube канала Any Austin, который известен тем, что искал, куда впадают реки в Skyrim и там же высчитывал процент безработицы в городах провинции, решил проверить на реалистичность энергосистему виртуального Лос-Анджелеса.

Austin начал своё исследование с того, насколько реалистично здания Лос-Сантоса подключены к энергосети. В игре можно заметить как довольно правдоподобные подключения к инженерным сетям зданий, так и комичные случаи, когда высоковольтный провод втыкается прямо в стену трейлера.

Далее Остин решил проследовать за большими вышками ЛЭП, которые в итоге привели его к подстанции на окраине Лос-Сантоса. В этом же районе блогер нашёл первую неточность: в какой-то момент линия разделяется и один из её витков просто приводит в тупик.

Для более профессионального взгляда Any Austin пригласил Грейди Хиллхауса, настоящего инженера с канала Practical Engineering. Он объяснил, что хоть на первый взгляд подстанции в GTA 5 выглядят очень реалистично, но если присмотреться, то становится понятно, что это всё просто не имеет смысла. На виртуальных подстанциях отсутствует необходимое оборудование, а некоторые сооружения остались неопознанными даже для электрика.

Austin проследовал за ЛЭП через всю карту, пока не нашёл теплоэлектростанцию далеко на севере Сан-Андреас, из которой и идёт всё электричество в Лос-Сантос.

Блогер резюмировал, что хоть энергосистема в GTA 5 оказалась далека от реальности, но это просто очаровательно, что Rockstar всё же позаботилась, чтобы провода в городе не только не вели в никуда, а даже показывали на первый взгляд правдоподобную инженерную систему.

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