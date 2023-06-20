Освещение тоже должны подтянуть.

После показа геймплейного трейлера Avowed на Xbox Games Showcase пользователи начали обсуждать невыразительную графику в игре. Студия Obsidian Entertainment, известная по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity, поспешила всех успокоить. Проект еще даже не вошел в стадию "альфы", поэтому визуальную составляющую улучшат.

Такой информацией поделился разработчик Брайар Дием во время общения с фанатами на форуме RPG Codex. Он заявил: "Все, что я могу сказать, игра еще не вошла в "альфу", художественное оформление будет дорабатываться различными способами. Освещение будет меняться. Хотя дизайн, конечно, не изменится. Они такие, какие они есть".

Судя по информации от Диема, избранное графическое направление в Avowed останется без изменений. Это будет цветастая экшен-RPG с красочными и контрастными локациями. Однако стилистику и качество визуальной составляющей должны улучшить к релизу в 2024 году. Оценить прогресс Obsidian Entertainment можно будет в будущих трейлерах.

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Avowed — основная информация об игре

События экшен-RPG разворачиваются в мире Pillars of Eternity. Местом действия станет остров, пораженный неизвестной чумой. Главный герой — посланник императора, который должен разобраться с болезнью.

В игре реализован нелинейный сюжет с выбором решений, влияющих на ход событий.

Геймплей исполнен с видом от первого лица. Пользователи смогут выполнять квесты, сражаться и активно взаимодействовать с окружением. А широкий выбор экипировки и магических заклинаний позволит сформировать свой стиль боя.

Avowed выйдет в 2024 году на ПК, Xbox Series X и Series S, точная дата не сообщается.

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