Разработчики дали понять, каким будет игровой процесс.

На Xbox Games Showcase зрителям представили геймплейный трейлер Avowed. Это экшен-RPG от студии Obsidian Entertainment, известной по Fallout: New Vegas и Pillars of Eternity.

В ролике разработчики сконцентрировались на геймплее и локациях. Часть кадров трейлера показывают персонажей разных классов. Например, в одном из фрагментов главный герой применяет парные револьверы, а в другом – топор с магическим заклинанием льда. Магию можно будет комбинировать с холодным оружием.

Множество кадров показывают места, которые предстоит посетить в мире Avowed. Сюда входят подземелья, храмы, величественные дворцы, леса и так далее. Демонстрация геймплея сопровождалась голосом рассказчика, который вещал о судьбе протагониста. Пользователи в роли главного героя смогут стать как спасением, так и погибелью. Это намекает на моральные выборы в сюжете.

Avowed: основные подробности

Игру анонсировали летом 2020 года. В дебютном кинематографическом трейлере показали, что в RPG будет реализован вид от первого лица, а также возможность одновременно использовать магию и холодное оружие.

События Avowed разворачиваются во вселенной Pillars of Eternity, но напрямую она не связана с RPG из упомянутой серии.

Ранее тот же Корден сообщал, что игра отметится обширной боевой системой с множеством умений, масштабной эпической историей, продуманной физикой, взаимодействием с окружением и так далее.

Avowed выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза пока не сообщается.

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