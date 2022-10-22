Разработчики воссоздали город в деталях.

Пользователи, которые сделали предзаказ, уже получили возможность пройти сюжетную кампанию Call of Duty: Modern Warfare II. В одной из миссий они увидели, что Infinity Ward сделала весьма реалистичную копию Амстердама в шутере. Некоторые люди даже перепутали город из игры с настоящей столицей Нидерландов.

Видео с демонстрацией мегаполиса опубликовал пользователь Twitter под псевдонимом juanbuis. Он написал: "О боже мой, Амстердам выглядит невероятно реалистично в новой Call of Duty — почти не верится, что это видеоигра".

В роликах ниже демонстрируется пролив, множество зданий и улицы, наводненные людьми. Здания на локации предельно детализированы и соответствуют реальным прообразам. Один из посетителей Twitter даже написал, что за углом от места, где ходили главные герои, подают отличное кофе.

Видео дня

Infinity Ward также постаралась сымитировать активность людей на улицах. Персонажи выполняют разные действия и пытаются казаться живыми. Правда, их анимации сразу дают понять, что на экране видеоигра. А вот окружение действительно получилось реалистичным. По мнению пользователя под псевдонимом Charles_2M, "графика в современных играх безумна".

Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре будет сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward реализовали несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернутся в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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