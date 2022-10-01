Такое совпадение возможно один раз на миллион.

Иногда благодаря стечению обстоятельств пользователи попадают в невероятные ситуации в играх. Одна из них недавно произошла в открытой бета-версии Call of Duty: Modern Warfare II. Боец погиб от собственной гранаты, которую бросил через всю карту.

Посетитель форума Reddit под псевдонимом shogun_eyes опубликовал ролик, который демонстрирует его уникальную смерть. На видео сначала показывается, как игрока убил противник. Однако перед этим он успел высоко бросить гранату. Затем shogun_eyes появился в другой части карты и через секунду умер от взрыва.

Такая гибель — стечение нескольких обстоятельств. Пользователь участвовал в боях на карте Farm 18, а это одна из самых маленьких локаций в Call of Duty: Modern Warfare II. Если совершить высокий бросок гранаты, то она вполне может долететь из одной части Farm 18 на другую. А система возрождений в MWII позволяет появляться возле определенного союзника. Вот и получилось, что shogun_eyes после гибели воскрес на том месте, куда прилетела его граната.

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Call of Duty: Modern Warfare II: основные подробности

В игре будет сюжетная кампания, посвященная глобальному конфликту с участием специалистов ОТГ-141, мексиканского наркокартеля и террористической группировки Аль-Катала. При прохождении пользователи встретятся с множеством знакомых персонажей, например, вернется Гоуст.

Разработчики из Infinity Ward реализовали несколько заметных геймплейных нововведений. Сюда относятся стрельба с уступа и плавание.

Мультиплеер в шутере включает два типа карт и множество режимов. К последним, например, относятся "Спасение заключенного" и "Вторжение".

Кооперативные "Спецоперации" вернутся в обновленном и улучшенном формате.

Call of Duty: Modern Warfare II выйдет 28 октября 2022 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X и Series S.

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