"Лучшая игра в своем жанре": геймеры тепло приняли Gears Tactics

На агрегаторе Metacritic игра получила от пользователей 8,9 балла.

Сегодня, 28 апреля, на ПК состоялся релиз пошаговой тактической стратегии во вселенной Gears of War – Gears Tactics.

События Gears Tactics происходят за 12 лет до начала оригинальной Gears of War. Главным героем игры выступает Гейб Диаз, отец Кейт Диаз из Gears 5. Задача игрока – возглавить отряд бойцов и выследить беспощадного лидера армии Саранчи. В игре есть пять классов персонажей, зрелищные добивания и сюжет на 40 часов.

Трейлер Gears Tactics

В целом игроки тепло приняли Gears Tactics. Игру хвалят за отличную графику и отлаженный игровой процесс.

"Лучшая игра в своем жанре. Вселенная Gears идеально подходит для такой игры", – говорит игрок под ником dimvcl.

"Я думал, что Xcom Chimera будет лучше. Что ж, я ошибался. Gears Tactics почти во всем превосходит последнее творение Firaxis. Для пошаговой игры здесь отличная графика, первоклассные звуки и голоса, а игровой процесс отточен и прост в освоении. Единственное, что мне не понравилось, так это сюжет. Хотелось бы, чтобы история была более зрелая", – написал Vasot.

"После недавнего XCOM могу сказать, что эта игра просто потрясающая. Надеюсь, что вторая часть Tactics все таки выйдет и будет еще лучше", – отметил WVideoGameBoss.

"Игра не так уж плоха. Но для меня она выглядит копией Phoenix Point», – отметил HuffyGML.

На агрегаторе рецензий Metacritic у игры 81 балл от критиков, а также 8,9 балла от геймеров.

Тактическая стратегия Gears Tactics вышла на ПК в Steam и Xbox Game Pass.