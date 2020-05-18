Halo: The Master Chief Collection возглавил чарт продаж в Steam

В сборник добавили Halo 2.

Сборник научно-фантастических шутеров Halo: The Master Chief Collection возглавил топ продаж в магазине цифровой дистрибуции Steam.

Об этом в отчете за минувшую неделю сообщила компания Valve.

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На прошлой неделе сборник Halo: The Master Chief Collection пополнился ремейком Halo 2. В данный момент сборник можно приобрести в Steam за 479 грн. Отдельно вторую часть Halo с подзаголовком Anniversary отдают за 169 грн.

На втором месте по продажам расположилась ролевая игра от студии Larian – Divinity: Original Sin 2. На третьем – инди-песочница Scrap Mechanic. Интересно, что благодаря предзаказам в топе оказалась стратегия Crusader King 3, релиз которой состоится только в сентябре этого года. Также в десятку вошли игры от Rockstar – Red Dead Redemption 2 и Grand Theft Auto V.

Напомним, в другом цифровом магазине, Epic Games Store, можно получить бесплатно издание игры Grand Theft Auto V Premium Online Edition со множеством бонусов для GTA Online, включая дополнения «Ограбление», «Судный день», «Торговля оружием», «Контрабандисты» и «Байкеры». Раздача продлится до 21 мая.