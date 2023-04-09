Люди начали массово приобретать его на Amazon.

Новый анимационный фильм "Супербратья Марио в кино" понравился многим зрителям. Он имеет пользовательскую оценку 8,6 балла на Metacritic, хотя критики поставили почти в два раза меньше. Картина заинтересовала обширную аудиторию, вот только часть людей совершили явную ошибку. Отдельные зрители начали приобретать фильм "Супербратья Марио" 1993 года.

Как сообщило издание IGN, явление стало настолько частым, что ужасная старая адаптация с живыми актерами возглавила список бестселлеров Amazon в категории "Кино и сериалы". Часть покупателей явно перепутали ленту. На английском новый анимационный фильм называется The Super Mario Bros. Movie, а старый — Super Mario Bros.

Хотя, если посмотреть на рейтинг адаптации 1993 года на Amazon, то лидерство не кажется случайностью. Фильм имеет 4,5 балла из 5 после 6258 отзывов. Похоже, многие пользователи решили после просмотра мультфильма оценить старую экранизацию. Или же зрители ошиблись, но "Супербратья Марио" им каким-то образом понравился.

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Напомним, в старой адаптации главные роли исполнили Боб Хоскинс и Джон Легуизамо. Первый называл картину своей худшей работой. Сюжет фильма рассказывал, как Марио и Луиджи в параллельном мире людей-ящеров сражались с диктатором Купой.

"Супербратья Марио в кино" — основные подробности

За производство мультфильма отвечала студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой в очередной раз должен спасти Грибное королевство.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоялась 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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