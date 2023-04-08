Сигеру Миямото изначально хотел показать персонажа, как сильную женщину.

Оказывается, творец Mario, продюсер и игровой руководитель Сигеру Миямото всегда хотел сделать Принцессу Пич сильной женщиной. В проектах о знаменитом водопроводчике реализовать эту идею не удалось. Однако в фильме "Супербратья Марио в кино" героиню показали такой, какой она изначально задумывалась.

Об этом Миямото сообщил в интервью Variety, которое он дал вместе с генеральным директором Illumination Крисом Меледандри. Последний рассказал, что при создании кино нужен другой подход по сравнению с интерактивными проектами: "В видеоиграх персонаж служит игровому процессу. В кино персонаж — это все. Наша история служит персонажу". Меледандри и Миямото были продюсерами "Супербратья Марио в кино" и делились опытом друг с другом.

Затем Миямото прокомментировал Пич и ее расширенную роль в сравнении с серией Mario: "В играх мы оставили Пич в роли несчастной девушки, которую на некоторое время спасает Марио, но мы хотели сделать ее играбельным персонажем и более могущественной принцессой. Для фильма мы продвинули эту идею еще дальше".

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"Супербратья Марио в кино" — основные подробности

За производство мультфильма отвечала студия Illumination. Сюжет ленты не отличается от общего канона игр франшизы Mario. Главный герой в очередной раз должен спасти Грибное королевство.

Центральные роли в ленте исполнили Крис Пратт, Аня Тейлор-Джой, Чарльз Мартина, Джек Блэк и другие голливудские звезды.

Премьера мультфильма в кинотеатрах состоялась 7 апреля текущего года. А позже картина станет доступна в стриминговом сервисе Netflix.

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