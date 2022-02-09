Новая война между Альянсом и Ордой больше никогда не начнется.

Одним из столпов World of Warcraft был фракционный конфликт. Альянс и Орда воевали в игре с момента ее запуска в 2004 году. А новые витки их противостояния нередко становились основной темой свежих расширений. Но теперь с конфликтом покончено, о чем объявил руководитель разработки проекта Ион Хаззикостас.

Читайте такжеРазработчики приняли 70-летнего игрока в World of Warcraft за бота и заблокировали егоВ обновлении 9.2.5 Blizzard добавит в World of Warcraft межфракционный контент. Пользователи из Альянса и Орды смогут вместе ходить в рейды и подземелья, а также участвовать в PvP-сражениях. Для этого нужно будет вручную сформировать команду и отправить приглашения игрокам из другой фракции. Как минимум на текущем этапе общий поиск группы не появится в WoW.

Ион Хаззикостас в интервью IGN сообщил, что очередная война между Альянсом и Ордой заставит Blizzard отключить свежие функции. Если по сюжету представители двух фракций станут врагами, то они не смогут находиться в одной команде. Руководитель не хочет отказываться от грядущих нововведений в обозримом будущем. Поэтому Ион Хаззикостас заявил, что противостояние Альянса и Орды вряд ли станет темой следующих расширений. Одним словом, главная война в WoW закончилась.

Коротко о World of Warcraft

Это одна из самых известных MMORPG на планете. В нее продолжают играть миллионы пользователей, а новые расширения всегда увеличивают популярность проекта — как минимум кратковременно.

В World of Warcraft реализовано много разного контента. Есть полноценные сюжетные линии с заданиями, ежедневные квесты, мировые боссы, подземелья, рейды и многое другое.

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