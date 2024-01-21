Авторы мода восстановили не только отдельные квесты и монстры, но и старый сюжет.

После долгих лет ожидания состоялся релиз бета-версии модификации Oblivion Lost Remake для игры "S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля". Работа над ней велась с 2014 года.

Основной целью проекта является восстановление "Того Самого Сталкера" на основе дорелизных билдов "Теней Чернобыля" 2002-2003 годов. В качестве основы сюжета использовалась литературная повесть "Дети Зоны".

Вместе с квестами были восстановлены все локации тех времен, а в версии 3.0 добавилось еще два уровня из дизайнерских документов (Крысиные подземелья и Уровень 12). Все территории были наполнены в соответствии с литературным сюжетом и диздоками – говориться в описании проекта.

Кроме того, в моде был переделан оружейный набор и транспорт, переработан графический рендер и расчет физики. Скачать модификацию Oblivion Lost Remake можно по ссылке. Архив занимает 5 ГБ пространства.

А в прошлом месяце эти же разработчики выпустили масштабную модификацию для "Сталкер: Зов Припяти" с новой сюжетной линией и саундтреком, переработанными локациями и обновленной графикой.

Что касается полноценного сиквела в лице S.T.A.L.K.E.R. 2, то его релиз снова перенесли – теперь на сентябрь 2024 года. Ранее украинская студия GSC Game World планировала выпустить игру в первом квартале.

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