Журналист из издания Windows Central поделился, что игра очень похожа на The Witcher 3: Wild Hunt.

Журналистам удалось взглянуть на ранний альфа-билд Fable 4. Они остались в восторге от визуала игры, а также отмечают, что боевая система очень напоминает The Witcher 3: Wild Hunt.

Журналист издания Windows Central Джез Корден рассказал в подкасте Xbox Two Podcast, что он совсем недавно видел альфа-версию Fable 4 и она: "выглядит охренительно". Корден разузнал, что разработчики, Playground Games, наняли выходцев из CD Projekt RED. В частности журналист отметил Павла Капалу, главного дизайнера геймплея в третьем "Ведьмаке", который сейчас работает над Fable. Уж слишком похожа боёвка Сказки на приключение Геральта из Ривии:

"Это не прямо один в один боёвка из Ведьмака, но пируэты, уклонения, перекаты, добивания выглядят похоже и это очень, очень круто."

Также Корден отметил, что как для ранней версии игра выглядит отполированной, хоть он и не уверен, насколько актуальный билд видел. Возможно, сейчас игра выглядит по другому..

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