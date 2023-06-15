Для Playground Games это наивысшая похвала.

Британская студия Playground Games, которая входит в состав Microsoft, на июньской презентации Xbox показала трейлер новой Fable. Ролик выполнен на движке игры и дает примерное представление о графике. Однако многие зрители не поверили, что визуальная составляющая будет настолько качественной. Разработчики сочли это за похвалу.

Недавно Лукас Кельц, ведущий художник по освещению Playground Games, написал в Twitter публикацию на тему графики в новой Fable. Он выложил четыре снимка из свежего трейлера игры. Разработчик сопроводил картинки следующим сообщением: "Люди, не верящие, что это "реальная" [графика] или что игра будет выглядеть именно так, — один из лучших комплиментов".

В комментариях под постом один из пользователей заявил: "Unreal Engine 5 сделал такое возможным". Кельц ответил возражением. По словам художника, новая Fable разрабатывается на движке от Forza Horizon. Вероятнее всего, технологию адаптировали под создание экшен-RPG от третьего лица.

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Что известно о новой Fable

Игру анонсировали в 2020 году кратким кинематографическим трейлером, в котором лягушка съела фею. С тех пор разработчики почти не делились информацией о геймплее и сюжете. Свежий трейлер с Xbox Games Showcase тоже не раскрыл конкретных деталей.

За разработку перезапуска Fable отвечает одна из внутренних команд Playground Games. Это британская студия, известная по гоночной серии Forza Horizon.

Игра выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза не разглашается.

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