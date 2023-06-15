Британская студия Playground Games, которая входит в состав Microsoft, на июньской презентации Xbox показала трейлер новой Fable. Ролик выполнен на движке игры и дает примерное представление о графике. Однако многие зрители не поверили, что визуальная составляющая будет настолько качественной. Разработчики сочли это за похвалу.
Недавно Лукас Кельц, ведущий художник по освещению Playground Games, написал в Twitter публикацию на тему графики в новой Fable. Он выложил четыре снимка из свежего трейлера игры. Разработчик сопроводил картинки следующим сообщением: "Люди, не верящие, что это "реальная" [графика] или что игра будет выглядеть именно так, — один из лучших комплиментов".
В комментариях под постом один из пользователей заявил: "Unreal Engine 5 сделал такое возможным". Кельц ответил возражением. По словам художника, новая Fable разрабатывается на движке от Forza Horizon. Вероятнее всего, технологию адаптировали под создание экшен-RPG от третьего лица.
Что известно о новой Fable
- Игру анонсировали в 2020 году кратким кинематографическим трейлером, в котором лягушка съела фею. С тех пор разработчики почти не делились информацией о геймплее и сюжете. Свежий трейлер с Xbox Games Showcase тоже не раскрыл конкретных деталей.
- За разработку перезапуска Fable отвечает одна из внутренних команд Playground Games. Это британская студия, известная по гоночной серии Forza Horizon.
- Игра выйдет на ПК и Xbox Series, дата релиза не разглашается.