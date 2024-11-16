CD Project RED назвала лучшие сюжетные моды для 'Ведьмак 3'

CD Project RED подвела итоги конкурса сюжетных модов для The Witcher 3: Wild Hunt. Жюри назвали три лучших модификации, в одной из них игроку придётся играть даже не за Геральта.
3-е место: Echoes of Play
В Новиграде возникла странная аномалия, Геральту предстоит разузнать о её происхождении.
Мод предлагает сюрреалистичное путешествие по чертогам разума Геральта. Игрок узнает больше о детстве Белого Волка и даже поиграет за маленького ведьмака.
2-е место: Tales of The Witcher
Мы уже рассказывали об этом моде, когда его только подали на конкурс. Действия модификации происходят до событий книг и игр. Геральт отправляется в королевство Цинтра для выполнения своей ведьмачьей работы.
Разработчик хотел передать игрокам атмосферу олд-скула, для этого в моде удалена карта, игроку придётся ориентироваться на местности по дорожным указателям и подсказкам от местных жителей.
1-е место: A Witcher Can Hide Another
Геральт попал в засаду скоя'талей, игроку предстоит спасти его, взяв под управление нового ведьмака школы Медведя по имени Ульвбьёрн.
Новый главный герой полностью озвучен, а также моддер реализовал вырезанный из основной игры контент, вроде катания на коньках.
Победители выиграли видеокарты RTX 4080, периферию от Razor, несколько мерчевых футболок и рубашек, а также набор игральных карт в стиле "Ведьмака".
Ранее мы рассказывали, что стал известен первый новый персонаж в "Ведьмак 4". Похоже, что активная разработка новой части серии начнётся уже в следующем году.