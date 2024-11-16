CDPR назвала лучшие сюжетные моды для The Witcher 3 / Фото - CD Project RED

CD Project RED подвела итоги конкурса сюжетных модов для The Witcher 3: Wild Hunt. Жюри назвали три лучших модификации, в одной из них игроку придётся играть даже не за Геральта.

3-е место: Echoes of Play

В Новиграде возникла странная аномалия, Геральту предстоит разузнать о её происхождении.

Мод предлагает сюрреалистичное путешествие по чертогам разума Геральта. Игрок узнает больше о детстве Белого Волка и даже поиграет за маленького ведьмака.

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CD Project RED назвала лучшие сюжетные моды для 'Ведьмак 3'

2-е место: Tales of The Witcher

Мы уже рассказывали об этом моде, когда его только подали на конкурс. Действия модификации происходят до событий книг и игр. Геральт отправляется в королевство Цинтра для выполнения своей ведьмачьей работы.

Разработчик хотел передать игрокам атмосферу олд-скула, для этого в моде удалена карта, игроку придётся ориентироваться на местности по дорожным указателям и подсказкам от местных жителей.

CD Project RED назвала лучшие сюжетные моды для 'Ведьмак 3'

1-е место: A Witcher Can Hide Another

Геральт попал в засаду скоя'талей, игроку предстоит спасти его, взяв под управление нового ведьмака школы Медведя по имени Ульвбьёрн.

Новый главный герой полностью озвучен, а также моддер реализовал вырезанный из основной игры контент, вроде катания на коньках.

CD Project RED назвала лучшие сюжетные моды для 'Ведьмак 3'

Победители выиграли видеокарты RTX 4080, периферию от Razor, несколько мерчевых футболок и рубашек, а также набор игральных карт в стиле "Ведьмака".

Ранее мы рассказывали, что стал известен первый новый персонаж в "Ведьмак 4". Похоже, что активная разработка новой части серии начнётся уже в следующем году.

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