Это будет смесь "Властелина Колец" и "1984" Джорджа Оруэлла.

Соавтор сценария Detroit: Become Human Адам Уилльямс объявил об основании собственной студии Republic Games после почти десяти лет работы в Quantic Dream.

Republic Games уже начала работу над мрачной ролевой игрой, вдохновлённой "Властелином колец" и "1984" Джорджа Оруэлла. Проект обещает объединить элементы классического фэнтези и антиутопии, показывая игрокам глубокий сюжет и широкие возможности выбора.

Сюжет игры сосредоточится на фракции мятежников, стремящихся свергнуть тиранический режим путём разоблачения лжи, лежащей в основе его идеологии. При этом в истории будут присутствовать и сверхъестественные элементы, добавляющие глубину игровому миру.

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"Существует большая аудитория поклонников RPG, которая чувствует, что её запросы остаются неудовлетворёнными. Эти игроки жаждут классического, вечного фэнтези с историями, реагирующими на их решения и позволяющими идти по любому пути, без навязывания мнений о персонажах. Мы создаём игру именно для них".

Инвестором Republic Games выступила компания Krafton, известная по PUBG. Благодаря её поддержке студия планирует реализовать все свои амбициозные замыслы и предоставить игрокам уникальный опыт.

Несмотря на то что разработка находится на ранней стадии, уже известно, что актёры Брайан и Амелия Декарт, известные по ролям Коннора и Трейси в Detroit: Become Human, планируют принять участие в новом проекте Republic Games.

Напомним, что Krafton недавно показала геймплей своей inZOI, революционного симулятора жизни, который должен стать "убийцей The Sims".

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