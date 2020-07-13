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Rainbow Six: Siege и Far Cry 5 – в Epic Games Store началась новая распродажа

16:39, 13 июля 2020
Игры
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Акция продлится до 23 июля / store.steampowered.com

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала распродажа игр студии Ubisoft. Акция продлится до 23 июля. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Самые интересные предложения:

  • Far Cry 5 – 137 грн (скидка 85%)
  • Assassin's Creed Origins – 167 грн (скидка 80%)
  • Far Cry Primal – 151 грн (скидка 80%)
  • The Crew 2 – 201 грн (скидка 75%)
  • Watch Dogs – 158 грн (скидка 75%)
  • Far Cry New Dawn – 172 грн (скидка 75%)
  • Assassin's Creed Unity – 190 грн (скидка 70%)
  • Trials Rising – 165 грн (скидка 70%)
  • Assassin's Creed Odyssey – 278 грн (скидка 67%)
  • Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 455 грн (скидка 67%)
  • Rainbow Six: Siege – 168 грн (скидка 60%)
  • Assassin's Creed III: Remastered – 380 грн (скидка 50%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте Epic Games Store.

Напомним, в сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовала бесплатная раздача второй части экшена Watch Dogs. Игру можно получить на специальной странице в Uplay.

Бесплатная раздача Watch Dogs 2, каки скидки в Epic Games Store разработчики запустили в честь трансляции Ubisoft Forward, которая прошла вчера, 12 июля. На презентации были показаны показали трейлеры Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Hyper Scape и других игр студии Ubisoft. Отчет с мероприятия можно прочитать в нашем материале.  

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Теги: #Epic Games Store