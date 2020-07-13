Rainbow Six: Siege и Far Cry 5 – в Epic Games Store началась новая распродажа
В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала распродажа игр студии Ubisoft. Акция продлится до 23 июля. УНИАН выбрал самые интересные предложения.
Самые интересные предложения:
- Far Cry 5 – 137 грн (скидка 85%)
- Assassin's Creed Origins – 167 грн (скидка 80%)
- Far Cry Primal – 151 грн (скидка 80%)
- The Crew 2 – 201 грн (скидка 75%)
- Watch Dogs – 158 грн (скидка 75%)
- Far Cry New Dawn – 172 грн (скидка 75%)
- Assassin's Creed Unity – 190 грн (скидка 70%)
- Trials Rising – 165 грн (скидка 70%)
- Assassin's Creed Odyssey – 278 грн (скидка 67%)
- Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 455 грн (скидка 67%)
- Rainbow Six: Siege – 168 грн (скидка 60%)
- Assassin's Creed III: Remastered – 380 грн (скидка 50%)
С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте Epic Games Store.
Напомним, в сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовала бесплатная раздача второй части экшена Watch Dogs. Игру можно получить на специальной странице в Uplay.
Бесплатная раздача Watch Dogs 2, каки скидки в Epic Games Store разработчики запустили в честь трансляции Ubisoft Forward, которая прошла вчера, 12 июля. На презентации были показаны показали трейлеры Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Hyper Scape и других игр студии Ubisoft. Отчет с мероприятия можно прочитать в нашем материале.