Rainbow Six: Siege и Far Cry 5 – в Epic Games Store началась новая распродажа

Игры студии Ubisoft получили скидки до 85%.

В магазине цифровой дистрибуции Epic Games Store стартовала распродажа игр студии Ubisoft. Акция продлится до 23 июля. УНИАН выбрал самые интересные предложения.

Самые интересные предложения:

Far Cry 5 – 137 грн (скидка 85%)

Assassin's Creed Origins – 167 грн (скидка 80%)

Far Cry Primal – 151 грн (скидка 80%)

The Crew 2 – 201 грн (скидка 75%)

Watch Dogs – 158 грн (скидка 75%)

Far Cry New Dawn – 172 грн (скидка 75%)

Assassin's Creed Unity – 190 грн (скидка 70%)

Trials Rising – 165 грн (скидка 70%)

Assassin's Creed Odyssey – 278 грн (скидка 67%)

Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint – 455 грн (скидка 67%)

Rainbow Six: Siege – 168 грн (скидка 60%)

Assassin's Creed III: Remastered – 380 грн (скидка 50%)

С полным списком предложений можно ознакомиться на сайте Epic Games Store.

Напомним, в сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовала бесплатная раздача второй части экшена Watch Dogs. Игру можно получить на специальной странице в Uplay.

Бесплатная раздача Watch Dogs 2, каки скидки в Epic Games Store разработчики запустили в честь трансляции Ubisoft Forward, которая прошла вчера, 12 июля. На презентации были показаны показали трейлеры Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Hyper Scape и других игр студии Ubisoft. Отчет с мероприятия можно прочитать в нашем материале.

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