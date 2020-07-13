Экшн Watch Dogs 2 можно получить бесплатно

Раздача игры проходит в Uplay.

В сервисе цифровой дистрибуции Uplay стартовала раздача экшена Watch Dogs 2.

Об этом на своей странице в Twitter сообщили разработчики из студии Ubisoft.

Изначально компания планировала отдать бесплатно вторую часть Watch Dogs зрителям, которые смотрели трансляцию Ubisoft Forward. Однако, из-за проблем с серверами, пользователи не смогли войти в свои учетные записи и получить игру. Сегодня студия исправила технические проблемы и решила раздать Watch Dogs 2 всем желающим.

Получить Watch Dogs 2 бесплатно можно на специальной странице в Uplay.

Напомним, трансляция Ubisoft Forward прошла 12 июля. На презентации разработчики показали трейлеры Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Hyper Scape и других игр. Отчет с мероприятия можно прочитать в нашем материале.

Трейлер Watch Dogs 2

Что такое Watch Dogs 2

Watch Dogs 2 – это вторая часть приключенческого экшена с открытым миром от студии Ubisoft. Действия игры разворачиваются в Сан-Франциско. Главный герой, хакер Маркус Холлоуэй, объединяется с командой единомышленников, чтобы бросить вызов корпорациям и коррумпированным властям. Для достижения своих целей герой может взламывать телефоны, компьютеры, камеры видеонаблюдения, светофоры, автомобили, трансформаторы. Это позволит получать нужную информацию, устраивать ловушки и всячески бороться с врагами.

Watch Dogs 2 вышла на ПК, PS4 и Xbox One в 2016 году. На агрегаторе Metacritic ПК-версия игры получила 75 баллов от критиков и 7,1 балла от пользователей.

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