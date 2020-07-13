Far Cry 6, Hyper Scape и Valhalla: что показали на презентации Ubisoft

Помимо крупный тайтлов студия представила две бесплатных игры для смартфонов.

Вчера, 12 июля, прошла трансляция Ubisoft Forward, на которой разработчики делились подробностями своих новых игр. УНИАН выбрал самое главное с презентации.

Разработчики показали геймплей экшена Assassin's Creed Valhalla. Действие игры будет происходить на территории Англии IX века. Игрок будет играть за викинга по имени Эйвор. В Valhalla можно будет играть как за женскую, так и за мужскую версию главного героя. Переключаться между этими версиями можно в любой момент игры. В процессе игры, главному герою нужно будет захватывать крепости и развивать собственное поселение. В геймплейном трейлере разработчики продемонстрировали новую боевую систему. Assassin's Creed Valhalla выйдет 17 ноября.

Геймплей Assassin's Creed Valhalla

На Ubisoft Forward также подробно рассказали про геймплей третьей части приключенческого экшена Watch Dogs с подзаголовком Legion. Действие игры перенесли в Лондон, где хакерская группировка DedSec ведет борьбу с авторитарным режимом. Одной из особенностей Legion станет большой выбор персонажей. Игрок сможет взламывать телефоны прохожих на улице, чтобы узнать профессию человека и его умения, а потом завербовать его для выполнения заданий. Выбор персонажей огромный – от водителей и полицейских до врачей, адвокатов, строителей и кулинарных блогеров. Благодаря такому выбору, на миссии можно будет отправлять персонажей с самыми подходящими для определенных задач умениями.

Watch Dogs: Legion выйдет 29 октября. Релиз игры запланирован как на консоли текущего поколения и ПК, так и на PlayStation 5 и Xbox Series X.

Геймплей Watch Dogs: Legion

Продолжением еще одной франшизы от Ubisoft стала игра Far Cry 6. Действие шестой части развернется в вымышленной тропической стране Яра. При ее создании разработчики вдохновлялись Кубой. Сюжет расскажет о противостоянии члена местного сопротивления Дани Рохаса с жестоким диктатором Антоном Кастилло. Антагониста Far Cry 6 сыграл звезда сериала «Во все тяжкие» Джанкарло Эспозито, а над созданием игры работает, в том числе и киевский офис Ubisoft.

Разработчики утверждают, что открытый мир в игре станет самым крупным в серии Far Cry. В шестой части будет большая локация – столица Яры, город Эсперанса. Игроки также смогут выбрать пол главного героя.

Трейлер Far Cry 6

Также на Ubisoft Forward компания объявила о старте открытого тестирования шутера в жанре королевской битвы – Hyper Scape. В игре можно будет сражаться самому или в команде из трех человек. После высадки на локации у игрока есть только оружие ближнего боя. А различные пистолеты, винтовки, пулеметы и прочий огнестрел нужно будет искать на карте. Помимо оружия на локации игрок может обзавестись специальными навыками. Всего их девять, включая умение становиться невидимым и создавать стены. В случае смерти игрок не покидает матч. Он в виде фантома сможет указать союзникам на врага. И как только соперника убьют, игрока можно будет оживить.

Зарегистрироваться на открытое бета-тестирование Hyper Scape можно на сайте игры. Релиз шутера состоится в конце 2020 года.

Трейлер Hyper Scape

Кроме того, Ubisoft анонсировала мобильный условно-бесплатный файтинг Brawlhalla. Главная цель игры – столкнуть соперника с арены. Игра будет поддерживать кроссплатформенный мультиплеер. Релиз Brawlhalla состоится 6 августа на iOS и Android.

Трейлер Brawlhalla

Еще одним условно-бесплатным мобильным проектом стал Tom Clancy's Elite Squad. В игре нужно будет управлять отрядами героев различных серий франшизы Tom Clancy's. В Elite Squad будет сюжетная кампания, а также PvP-бои. Tom Clancy's Elite Squad выйдет 27 августа на iOS и Android.

Трейлер Tom Clancy's Elite Squad

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