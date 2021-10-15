Пользователь создал игровой эпизод на базе последнего сезона сериала.

Создание демейков — одно из любимых развлечений части игроков. Они берут популярный проект и показывают, как он мог бы выглядеть во времена первой PlayStation. Ранее такой трюк проделали с The Witcher 3: Wild Hunt, Death Stranding и Bloodborne. А недавно посетитель форума Reddit под псевдонимом alundbjork создал демейк на базе сериала "Игра престолов". Он показал, как могло бы смотреться шоу в качестве интерактивного проекта для PS1.

Сразу предупредим: видео и текст ниже содержат небольшие спойлеры к финальному сезону сериала. В ролике энтузиаста демонстрируется, как персонаж бежит по улицам Королевской Гавани. Затем он поднимается на стены города и начинает стрелять из баллисты по дракону Дейнерис. Тот постепенно сжигает улицы столицы Семи Королевств своим пламенем. Между залпами из баллисты нужно ждать пять секунд, пока длится перезарядка.

Закончился ролик не очень весело. Персонаж так и не смог попасть в дракона, а тот обратил внимание на стрелка и уничтожил его огненным дыханием.

Подробнее про сериал "Игра престолов"

Шоу считается одним из самых популярных от HBO. До выхода восьмого сезона оно успело стать культовым.

Сериал основан на книгах Джорджа Мартина из цикла "Песнь льда и пламени".

Финальный сезон активно критиковался пользователями и рецензентами за многие сюжетные ходы.

Сейчас HBO снимает ответвление "Игры престолов" под названием "Дом дракона". Оно расскажет о гражданской войне на территории Вестероса.

Автор: Назар Степорук