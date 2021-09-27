"Пасхалка" связана с P.T. – демоверсией Silent Hills, хоррором который так и не появился на свет.

Автор YouTube-канала Douglas N Gomes обнаружил в режиссерской версии Death Stranding с подзаголовком Director's Cut отсылку к P.T. Так называется демоверсия Silent Hills – отмененного хоррора от Хидео Кодзимы.

Главному герою игры Сэму Бриджесу могут сниться кошмары, когда он отдыхает в своей комнате. Они бывают самым разнообразными, например, протагонист видит ВВ (ребенка в капсуле) с лицом Дедмена. В режиссерском издании добавили еще один сон в качестве "пасхалки". Он показывает, как Сэм приближается к капсуле с Лизой – антагонистом P.T. Женщина трясется и пытается вырваться из заточения.

Death Stranding – о чем игра

В мире игры произошел катаклизм, который назвали "Выход смерти". Америка лежит в руинах, по миру ходят невидимые и смертоносные Твари, а выжившие люди попрятались в разрозненных городах. Связующим звеном между людьми становятся курьеры. Один из них – Сэм Бриджес, которого сыграл Норман Ридус. В образе Сэма вам предстоит пройти от Восточного побережья Америки к Западному, чтобы восстановить хиральную сеть и соединить вместе города, возродив тем самым страну – UCA (Соединенные города Америки).

В чем суть P.T.

Демоверсию Silent Hills, которая получила название P.T. (Playable Teaser – играбельный тизер), впервые представили на выставке Gamescom 2014. В ней пользователи становились заложниками временной петли и должны были исследовать небольшой дом с несколькими помещениями. После каждого выхода из него цикл перезапускался, а окружение немного менялась. Чтобы разобраться в происходящем, нужно было искать подсказки и решать загадки. Те, кто прошел демоверсию, могли увидеть первый трейлер Silent Hills. Издательство Konami впоследствии игру отменило и удалило P.T. из PlayStation Store. Скачать демоверсию сейчас невозможно.

Death Stranding Director's Cut вышла 24 сентября 2021 года. Игра получила положительные отзывы от критиков: на Metacritic у нее 86 баллов после 49 рецензий. Ознакомиться с нашим мнением о режиссерской версии можно в этом материале.

Автор: Назар Степорук