Геральт использует знак "Аксий" / скриншот
Польский ролевой экшен The Witcher 3: Wild Hunt вышел 6 лет назад, а пользователи до сих пор находят в нем интересные детали. Так, глухой игрок под ником Iridonia обнаружил ранее неизвестный факт о применении ведьмачьего знака "Аксий" в игре.
На форуме Reddit пользователь сообщил, что Геральт, применяя знак "Аксий", буквально показывает руками его название на международной азбуке жестов. То есть "прописывает" жестами буквы Axii.
Жесты, которые Геральт показывает, применяя "Аксий" / скриншот
Об игре The Witcher 3: Wild Hunt
- The Witcher 3: Wild Hunt – это заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак", созданная по мотивам цикла романов польского писателя Анджея Сапковского.
- Третья часть приключений профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии, вышла на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
- "Ведьмак 3" получил звание "Игра года" и оказал значительное влияние на гейминдустрию.
- По мотивам игры Netflix выпустил одноименный сериал. Второй сезон шоу должен выйти в этом году.