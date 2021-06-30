Геральт использует "Аксий", показывая его название на языке жестов.

Польский ролевой экшен The Witcher 3: Wild Hunt вышел 6 лет назад, а пользователи до сих пор находят в нем интересные детали. Так, глухой игрок под ником Iridonia обнаружил ранее неизвестный факт о применении ведьмачьего знака "Аксий" в игре.

На форуме Reddit пользователь сообщил, что Геральт, применяя знак "Аксий", буквально показывает руками его название на международной азбуке жестов. То есть "прописывает" жестами буквы Axii.

Об игре The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt – это заключительная часть игровой трилогии "Ведьмак", созданная по мотивам цикла романов польского писателя Анджея Сапковского.

Третья часть приключений профессионального охотника на чудовищ, Геральта из Ривии, вышла на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

"Ведьмак 3" получил звание "Игра года" и оказал значительное влияние на гейминдустрию.

По мотивам игры Netflix выпустил одноименный сериал. Второй сезон шоу должен выйти в этом году.

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Автор: Сергей Коршунов