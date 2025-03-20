Бесплатная раздача продлится до вечера 27 марта.

Четверг на календаре, а значит в Epic Games Store бесплатно раздают игры. На сей раз в магазине можно забрать сиквел тайкуна про выращивание динозавров – Jurassic World Evolution 2.

Бесплатная раздача продлится до вечера 27 марта. А через неделю магазин подарит сразу две загадочные игры. В 2020 году подобным образом скрывали раздачу GTA 5.

Подробнее о Jurassic World Evolution 2

Как и в прошлой части, в основе игрового процесса лежит создание вашего собственного парка развлечений с десятками видов динозавров и других доисторических рептилий. Заодно получится встретиться с персонажами из фильмов "Мир Юрского периода", а также пережить знакомые сценарии.

В Steam у игры 89% положительных отзывов. Поигравшие хвалят глубокий игровой процесс, обширную систему управления парком, разнообразных динозавров и улучшения в геймплее по сравнению с предыдущей частью. Однако для доступа к большей части контента придется докупать DLC.

В системных требованиях указано, что для игры требуется не менее 8 Гб ОЗУ и AMD Radeon RX 470 или Nvidia GeForce GTX 1050 Ti GPU для запуска, а также процессор типа AMD FX-8370 или Intel Core i5-4590.

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А меж тем в Steam обновился рейтинг самых ожидаемых релизов. Прямо сейчас ПК-геймеры больше всего ждут Hollow Knight: Silksong, которая может никогда и не выйти.

Свежий опрос Steam показал, на каком ПК играет большинство геймеров мира в 2025 году. Nvidia RTX 4060 теперь новая самая популярной видеокарта, а процессоры AMD становятся все популярнее.

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