Раздача продлится до вечера 31 декабря.

Перезапуск Saints Row, криминального экшена в открытом мире, стал очередной бесплатной игрой в рамках новогодней раздачи в магазине Epic Games Store.

Бесплатно добавить Saints Row в свою библиотеку можно в течение 24 часов, то есть до 18:00 по Киеву завтрашнего дня. Вечером 31 декабря магазин запустит раздачу другой игры. По слухам, это будет Ghostrunner.

Saints Row – подробнее об игре

Это перезапуск одноименной игры 2006 года, которая в свое время считалась главным конкурентом Grand Theft Auto.

Геймплей в проекте включает перестрелки с использованием разнообразного оружия, применение всяких сумасшедших устройств, поездки на автомобилях и так далее. А карта игры вышла самой большой за всю историю серии.

Игра получила смешанные отзывы от прессы и геймеров. Но большинство осталось довольны большой площадкой для развлечений, включая веселый кооперативный режим.

Во многих онлайн-магазинах игр, в том числе EGS продолжается большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. Baldur's Gate 3, Lief of P, Cyberpunk 2077 и другие новинки доступны со сниженным ценником.

В целом, 2023 год стал лучшим в истории игр за последние 20 лет – высокие оценки в прессе и отзывы обычных игроков подтверждают это. Грядущий 2024 год тоже обещает быть богатым игровые релизы, но переплюнуть 2023 вряд ли удастся. УНИАН собрал топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года.

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