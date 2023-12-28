Раздача продлится до вечера 29 декабря.

Сервис Epic Games Store продолжает дарить игры своим пользователям. В этот раз раздача не такая известная, как в предыдущие дни, зато у тайтла более 95% положительных отзывов.

Называется игра Cat Quest. Добавить ее бесплатно в библиотеку можно 18:00 по Киеву 29 декабря, поэтому поспешите. Потом магазин начнет раздавать нечто другое.

Подробнее о Cat Quest

По жанру, это ролевая игра с изометрическим видом камеры. Вам предлагает вжиться в роль кота, который бродит по миру и сражается с монстрами.

"Отправляйтесь в пуррртешествие по Фелингарду, чтобы найти похищенную сестру. Исследуйте огромный мир, полный пурриключений и заводите новых друзей!", — говорится в описании игры.

Cat Quest продается в Steam. От пользователей этого сервиса она получила 95% положительных отзывов.

А тем временем во многих онлайн-магазинах игр, в том числе EGS и Steam продолжается большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. Baldur's Gate 3, Elden Ring, Cyberpunk 2077 и другие тайтлы доступны со сниженным ценником.

В целом, 2023 год стал лучшим в истории игр за последние 20 лет – высокие оценки в прессе и отзывы обычных игроков подтверждают это. Грядущий 2024 год тоже обещает быть богатым игровые релизы, но переплюнуть 2023 вряд ли удастся. УНИАН собрал топ-15 самых ожидаемых игр 2024 года.

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