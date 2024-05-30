Акция продлится до вечера 6 июня.

Четверг на календаре, а значит магазин EGS запустил раздачу новой игры. Пользователям платформы предлагают бесплатно добавить в свою библиотеку Chivalry 2. Это продолжение популярного сетевого экшена, вдохновленного средневековыми баталиями.

Акция продлится до вечера 6 июня. Что Epic Games Store начнет раздавать через неделю, неизвестно. Ранее бесплатными играми стали Dragon Age: Inquisition и Farming Simulator 22.

Подробней о Chivalry 2

Это многопользовательский боевик, где игроки сражаются друг с другом в роли рыцарей и других средневековых воинов. Арсенал огромный: копья, кувалды, мечи, боевые топоры, луки и даже отрубленные конечности.

"Сокрушайте противников в огромных сражениях на 64 игрока. Рвите землю в клочья катапультами при осаде замков, сжигайте деревни и вырезайте жалких крестьян в обновленном режиме командной цели", – из описания игры.

В Steam у тайтла рейтинг 80%. Игрокам понравился хардкорный подход к игровому процессу (нужно следить за выносливостью, учиться парировать выпады и т.д) и крайне аутентичная атмосфера. А играть в нее интересно как опытному игроку, так и новичку.

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