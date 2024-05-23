Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу игры Farming Simulator 22. Это давно признанный миллионами игроков популярный игровой симулятор фермы, первая серия которого вышла еще в далеком 2008 году.
Бесплатная раздача продлится до вечера 30 мая. Что Epic Games Store начнет раздавать через неделю, неизвестно, но, по слухам, это будет некая ААА-игра.
Подробней о Farming Simulator 22
- Как и следует из названия, геймерам предлагают испытать себя в роли фермера и протестировать множество сельскохозяйственной техники.
- Главная фишка игры в том, что она позволяет игроку полностью управлять всеми мелочами, происходящими на ферме, включая различные сезоны для посевов, цепочки производств и т.д. А зимой можно заняться производством или переработкой сельхозпродукции.
- Может показать, что проект крайне нишевый, но на пике в него сыграло более 100 тысяч человек, а прямо сейчас, спустя почти три года с момента релиза, в игре находится 30 тыс. пользователей. В Steam 92% геймеров отзываются об игре положительно (более 50 тыс. рецензий).
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