Бесплатная раздача продлится до вечера 30 мая.

Магазин Epic Games Store запустил бесплатную раздачу игры Farming Simulator 22. Это давно признанный миллионами игроков популярный игровой симулятор фермы, первая серия которого вышла еще в далеком 2008 году.

Бесплатная раздача продлится до вечера 30 мая. Что Epic Games Store начнет раздавать через неделю, неизвестно, но, по слухам, это будет некая ААА-игра.

Подробней о Farming Simulator 22

Как и следует из названия, геймерам предлагают испытать себя в роли фермера и протестировать множество сельскохозяйственной техники.

Главная фишка игры в том, что она позволяет игроку полностью управлять всеми мелочами, происходящими на ферме, включая различные сезоны для посевов, цепочки производств и т.д. А зимой можно заняться производством или переработкой сельхозпродукции.

Может показать, что проект крайне нишевый, но на пике в него сыграло более 100 тысяч человек, а прямо сейчас, спустя почти три года с момента релиза, в игре находится 30 тыс. пользователей. В Steam 92% геймеров отзываются об игре положительно (более 50 тыс. рецензий).

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