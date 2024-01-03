Речь про A Plague Tale: Innocence, которая повествует о путешествии сестры и брата в разгар эпидемии чумы.

В магазине Epic Games Store в рамках новогодней раздачи можно бесплатно забрать A Plague Tale: Innocence. Это одна из лучших игр с упором на сюжет, которая в Steam имеет 93% положительных отзывов, а в 2019 даже получила премию "Лучшая игра с выдающимся сюжетом".

Забрать мрачное приключение можно до вечера 4 января. А уже завтра EGS запустит раздачу финальной игры. По слухам, это будет Marvel's Guardians of the Galaxy.

A Plague Tale: Innocence – подробнее об игре

Игра повествуют об ужасном периоде в истории Европы, а конкретно – Франции – периоде средневековья, чумы и инквизиции. 1349 год. Главные герои, 15-летняя Амиция и ее младший брат Гуго, который болен неизвестной болезнью, пытаются скрыться от инквизиции. Однако на их пути не только солдаты церкви, но и полчища чумных крыс.

Главная особенность игры – источник света, которого постоянно будет не хватать. Днем крысы не высовываются, поэтому не представляют большую опасность, в отличие от Инквизиции. Ночью наоборот, солдаты не гонятся за героями, но крысы могут напасть с любой стороны, если у главных героев не будет достаточно света, чтобы отпугнуть их.

В прошлом году игра получила сиквел A Plague Tale: Requiem. Его события начинаются спустя шесть месяцев после истории Innocence.

А меж тем в онлайн-магазинах игр, в том числе EGS подходит к концу большая зимняя распродажа, которую принято считать самой крупной в году. А пока главные новинки 2023 года и хиты прошлых лет доступны со сниженным ценником.

В свою очередь Steam делился статистикой, какая сборка ПК была самой популярной в 2023 году среди ее пользователей. Как выяснилось, число игроков c Windows 10 постепенно снижается, а RTX 3060 все еще самая популярная видеокарта.

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