Оба тайтла можно добавить в библиотеку до вечера 15 февраля.

Четверг на календаре, а значит в игровом магазине Epic Games Store стартовала очередная бесплатная раздача. На этой неделе пользователям отдают сразу две игры, причем обе – с высоким рейтингом.

Первый проект из раздачи – Doki Doki Literature Club Plus!. Это, пожалуй, лучшая иллюстрация поговорки "не суди книгу по обложке". По жанру игра – визуальная новелла в стилистике аниме, но с элементами хоррора и психологической драмы. В Steam у тайтла 96% положительных отзывов.

К слову, в EGS раздают переиздание, отличающееся от оригинала улучшенной графикой, дополнительными сюжетными арками, расширенным саундтреком и прочими улучшениями.

Также в магазине раздают игрушку Lost Castle. Это двухмерный экшен-"рогалик", в который можно играть как одному, так и в кооперативе до четырех человек. В Steam у игры 88% положительных отзывов.

Оба тайтла можно бесплатно добавить в библиотеку до вечера 15 февраля. Через неделю в магазине будут раздавать гоночный симулятор Dakar Desert Rally.

А в Steam тем временем проходит первая крупная распродажа в 2024-м. Игры Sony, Microsoft и других крупных издателей доступны со сниженным ценником.

Вас также могут заинтересовать новости: