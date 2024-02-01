Акция продлится до вечера 7 февраля.

Онлайн-магазин Epic Games Store продолжает дарить игры своим пользователям. По сравнению с раздачей бесплатных игр в период новогодних праздников, это не всем известные хиты, но среди них тоже порой встречаются интересные представители, о которых многие наверняка даже не слышали.

Прямо сейчас на платформе раздают головоломку Doors: Paradox в необычном жанре "выйти из комнаты". Акция продлится до вечера 8 февраля, после чего стартует раздача переиздания Doki Doki Literature Club.

Подробнее о Doors: Paradox

В этой игре пользователям предстоит манипулировать различными механизмами и предметами в красочных трехмерных диорамах, чтобы открыть дверь и перейти в новую локацию.

Игра очень красочная и необычная, со множеством деталей и, что немаловажно, приятным музыкальным сопровождением. На ее прохождение обычно уходит 5 часов.

Doors: Paradox продается и в Steam. От пользователей этого сервиса она получила 92% положительных отзывов.

Вас также могут заинтересовать новости: