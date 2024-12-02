При этом глава разработки Helldivers 2 не понимает, почему саундтрек не получил ни одной номинации на премиях.

Композитор Helldivers 2 признался, что хотел бросить оркестровую музыку, однако тёплый приём саундтрека игры убедил его этого не делать.

Директор Helldivers 2 Йохан Пилестедт поделился в социальных сетях своим удивлением по поводу того, что саундтрек игры не получил ни одной награды. "Как саундтрек Helldivers 2 не выиграл или даже не был номинирован на лучшую музыку - для меня загадка. Я слушаю его ежедневно, и он всё ещё звучит невероятно!"

На это композитор игры Уилл Роже ответил, что перед выходом Helldivers 2 серьёзно задумывался о том, чтобы перестать писать оркестровую музыку для игр. Ему казалось, что игроки уже устали от неё из-за излишней сложности.

Видео дня

Однако после выхода игры Роже был приятно удивлён реакцией игроков на его работу.

"Я был потрясён тем, с каким энтузиазмом игроки отреагировали на саундтрек... от видеороликов с реакциями на музыку до каверов и даже целого метал-альбома! Я никогда не был так воодушевлён слушателями, и для традиционного оркестрового саундтрека произошло то, что я считал невозможным".

Ранее Helldivers 2 попала в топ-100 лучших игр на Playstation всех врёмен и народов, составленный IGN.

Вас также могут заинтересовать новости: