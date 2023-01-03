Игра может выйти до конца июня.

У S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl от украинской студии GSC Game World нет официальной даты релиза. Игру перенесли на декабрь 2022 года еще до полномасштабного вторжения России. А затем проект пришлось отложить до 2023-го по понятным причинам. Однако недавно появилась информация, что S.T.A.L.K.E.R. 2 не придется ждать дольше, чем полгода.

Сведения поступили не от каких-то там инсайдеров. Данные опубликовал официальный аккаунт церемонии награждения The Game Awards в Twitter. На учетной записи появилось сообщение с перечнем проектов для Xbox, которые должны выйти до конца июня 2023 года. В списке, помимо Starfield, Redfall и Forza Motorspot, присутствует S.T.A.L.K.E.R. 2.

Однако пока нельзя сказать, насколько точна эта информация. Публикацию могли сформировать на основе проектов, показанных на летнем шоу Xbox и Bethesda. В рамках мероприятия демонстрировались игры, которые точно выйдут в течение года, то есть до июня 2023-го. Но S.T.A.L.K.E.R. 2 показали лишь в рамках дополнительной презентации на следующий день после основного ивента. То есть на украинский шутер правило релиза на протяжении года не распространяется.

Видео дня

Разработчики из GSC Game World точных сроков запуска игры не называли. В недавнем трейлере они лишь подтвердили, что собираются выпустить сиквел в 2023-м.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl — основные подробности

Действия сиквела развернутся в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Игра будет сочетать элементы шутера от первого лица, хоррора и иммерсивного симулятора.

История будет вариативной и отметится несколькими концовками. В процессе прохождения пользователям предстоит принимать решения, которые повлекут за собой последствия.

S.T.A.L.K.E.R. 2 обзаведется продвинутым искусственным интеллектом и усовершенствованной системой симуляции жизни A-Life 2.0. Благодаря ей персонажи, мутанты и животные будут взаимодействовать друг с другом и с окружением без участия игрока.

Еще планируется реализовать 30 видов оружия, динамичную смену погодных условий, механики выживания и многое другое.

Игру перенесли на 2023 год в связи с приостановкой разработки после полномасштабного вторжения России.

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